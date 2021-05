Autismo in Campania, modificata la delibera di giunta regionale n.131

“Il tema era troppo importante, la risposta non poteva che essere immediata. Vengo informato ora che è stata modificata la delibera di Giunta Regionale n. 131/2021 per la presa in carico globale ed integrata dei ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico in Età Evolutiva. Sono infatti: 1) assicurati gli attuali livelli assistenziali, garantendo la qualità dei servizi forniti ad oggi alle famiglie, senza recare alcun pregiudizio agli assistiti già in carico; 2) saranno designati entro il 14 maggio un referente aziendale per ASL per la presa in carico dei soggetti con disabilità intellettiva in età adulta; 3) rappresentanti delle associazioni saranno cooptati nei tavoli di stesura del documento di miglioramento del PDTA”. Lo comunica Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale della Campania.