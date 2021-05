ASL Caserta lancia ‘Vacciniamoci insieme’, 6mila dosi Moderna a giovani ed anziani che si prenotano insieme

Moderna Day “Vacciniamocinsieme “il giorno 1 Giugno 2021 presso i Centri Vaccinali della Caserma Brigata Garibaldi e S Andrea del Pizzone-Francolise, per la somministrazione del Vaccino “Moderna” dedicato ai giovani dai 18 ai 25 anni che accompagnano un over 65, entrambi residenti nei Comuni afferenti all’ASL Caserta.

L’ASL Caserta ha organizzato, presso i centri vaccinali della Brigata Garibaldi e di Francolise (S. Andrea del Pizzone) un Moderna Day dalle ore 7:00 alle ore 24:00 del 1.06.2021 per complessive 6.000 somministrazioni di vaccino anti covid 19 “Moderna” in n. di 3.000 dosi per under 25 e n. 3.000 dosi per over 65.

Il giovane dai 18 ai 25 anni, residente nella Provincia di Caserta, interessato a partecipare, dovrà necessariamente registrare se stesso e l’over 65 che accompagna: QUI IL LINK PER LE PRENOTAZIONI (attivo a partire dalle 09:00 del 30 maggio)

Per poter correttamente effettuare la registrazione di entrambi sono indispensabili:

Codice fiscale 2. Numero tessera Sanitaria 3. Indirizzo e-mail 4. Numero di telefono cellulare

I posti a disposizione verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione e distribuiti nei due centri vaccinali dell’ASL. Sarà consentito overbooking che verrà utilizzato per successive convocazioni. In fase di registrazione saranno richiesti i dati del giovane (18-25) e quelli dell’over 65 anni. La procedura di registrazione potrà essere completata solo dopo aver inserito i dati di entrambi i richiedenti. In assenza dei dati dell’over 65 la procedura di registrazione non potrà essere completata. Sarà consentita la registrazione di un solo over 65 per ogni giovane under 25 e viceversa. La conferma definitiva dell’avvenuta prenotazione avverrà nelle successive ore e solo dopo che questa amministrazione avrà effettuato tutti i necessari controlli di routine sugli iscritti. Per conoscere l’esito definitivo della prenotazione, sarà sufficiente inquadrare il QR code presente sulla propria cedola di prenotazione (a partire dalle ore 12:00 del 31.05.2021).

Tutti gli aderenti per i quali i controlli di routine daranno riscontro positivo, riceveranno SMS di conferma con indicazione dell’orario e della sede vaccinale ed e-mail con allegato consenso e questionario da riconsegnare compilato. Viceversa, tutti gli assistiti per i quali i controlli di routine daranno riscontro negativo non riceveranno SMS ed e-mail ed inquadrando il QR code riceveranno messaggio di “prenotazione non presente”.

La coppia registrata verrà invitata a vaccinarsi e dovrà presentarsi insieme presso lo stesso centro vaccinale. La vaccinazione di entrambi dovrà essere contestuale. Si raccomanda, infine, di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati, in particolare del numero di telefono e della e-mail (unici riferimenti di ricontatto), in quanto non sarà possibile modificarli successivamente. L’orario di ingresso per ogni utente dovrà essere obbligatoriamente rispettato. In assenza di SMS o di e-mail, non sarà possibile accedere alla vaccinazione.