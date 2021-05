Aggredisce la moglie, arrestato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Provinciale Napoli per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo, in evidente stato di agitazione, che, alla vista degli operatori, si è scagliato contro di loro fino a quando, con non poche difficoltà, è stato bloccato.

La vittima, moglie dell’aggressore, ha raccontato di subire, in presenza della figlia minore, comportamenti violenti del marito con il quale è in fase di separazione e che, già in altre occasioni, era stata minacciata e aggredita fisicamente.

L’uomo, un 50enne napoletano, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.