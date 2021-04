Voto per gli studenti fuori sede, al via l’iter

“Presto gli studenti universitari fuori sede potranno votare anche nelle località in cui non sono residenti, ma nelle quali sono domiciliati per motivi di studio. Una grande conquista che coniuga l’esercizio del diritto di voto con il diritto allo studio, epilogo di una battaglia che sto portando da quando ho messo piede in Parlamento. Ieri il via all’iter della proposta di legge a firma del nostro presidente della Commissione Affari Costituzionali Giuseppe Brescia, che ha recepito le istanze di un gruppo di studenti calabresi in vista delle imminenti elezioni nella loro regione. Puntiamo a far sì che la proposta di legge sia operativa prima dell’autunno, quando si svolgeranno le elezioni comunali nei principali comuni del Paese”. Lo ha annunciato il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

“Con il ministero dell’Interno – prosegue Iovino – siamo al lavoro per individuare la soluzione più opportuna per lo svolgimento delle modalità di voto per i fuori sede, soprattutto in una fase in cui è necessario garantire il massimo della sicurezza. Con questo provvedimento, oltre a garantire l’esercizio di voto a tantissimi studenti, produrremo anche un risparmio per le casse dello Stato, che in occasione di ogni tornata elettorale provvede ad agevolazioni per viaggi e acquisto di biglietti a vantaggio di quanti si recano per nel comune in cui votano”.