Volla. Controlli della Polizia Locale: non solo covid, aumentano sanzioni per violazioni al codice della strada

Continuano i controlli sul territorio da parte del personale della Polizia Locale di Volla diretti dal Comandante Ten. Col. dott. Formisano Giuseppe sulle principali strade cittadine tesi al controllo sul rispetto delle norme anticovid-19.

Emerge un’impennata delle violazioni alle norme del Codice della strada soprattutto per gli illeciti che riguardano il mancato rinnovo delle assicurazioni, delle revisioni dovute probabilmente alla crisi economica che il Covid-19 ha generato e sta generando nel tessuto economico del paese.

Inoltre da segnalare le continue sanzioni irrogate per violazioni del divieto di sosta in generale in particolare per sosta sui marciapiedi.

Sanzioni elevate, solo per violazioni al Codice della Strada, negli ultimi giorni: nr. 2 sanzioni per guida senza patente; nr. 1 sanzione per applicazione della misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa; nr. 7 sanzioni per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione; nr. 8 sanzioni elevate per circolazione con veicolo senza prescritta copertura assicurativa; nr. 1 confisca per circolazione veicolo già sottoposto a sequestro; nr. 57 verbali elevati per divieto di sosta in generale ed in particolare per sosta sui marciapiedi.