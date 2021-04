(VIDEO) Ruba pomelli di porte e portoni: caccia al “collezionista dell’ottone”

Ruba pomelli di porte o portoni dalle abitazioni della città. La caccia all’uomo è cominciata via Facebook, dopo la segnalazione da parte di un cittadino del furto avvenuto in pieno notte dei pomelli del suo portone d’entrata.

Il post ha scatenato decine di reazioni, con testimonianze di cittadini di varie zone che avrebbero subito il medesimo danno: “Sarà stato un collezionista di pomelli. In ogni caso cari concittadini di Gricignano, volevo avvisarvi che è tempo di togliere i pomelli dalle porte, sembra un modo di dire ma non lo è – dice l’utente derubato -. Non si sa quando, non si sa dove ma il collezionista potrebbe colpire ancora. Inoltre, mi giungono notizie che altri furti simili siano avvenuti nel nostro paese e che il collezionista non accumula solo pomelli, ma è avvezzo ad accumulare un pò tutto quello che non è suo”