(VIDEO) Aversa. Ruba telecamera ma viene immortalato dall’obiettivo

L’ultima moda del furto? Rubare anche le videocamere di sorveglianza. E’ successo ieri, verso l’ora di pranzo, tra via Casalegno – via Moro ad Aversa: vittima del furto il proprietario del ristorante Savaris 2.0. Nell’accendere il sistema di videosorveglianza, si è accorto che non arrivava il segnale della telecamera posta sul retro del locale. In un primo momento ha pensato ad un banale problema tecnico ma quando ha avviato la registrazione, si è accorto del furto. L’obiettivo ha immortalato il ladro proprio mentre stava sganciando la telecamera per rubarla.