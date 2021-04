(VIDEO) Aversa. Consigliera comunale si collega mentre guida l’auto. Scoppia la polemica social: ‘Serve un codice etico’

“Ci vuole un codice di comportamento per i consiglieri comunali di Aversa per i collegamenti online in Consiglio Comunale”. E’ uno dei tanti commenti pubblicati sotto al video pubblicato via social dove viene ripresa la consigliera comunale Olga Diana nel seguire la seduta odierna dell’assise mentre guida l’auto.

Non è la prima volta che la consigliera del gruppo Moderati per Aversa (area maggioranza) viene ‘beccata’ a svolgere contemporaneamente due cose: seguire le sedute consiliari mentre guida l’auto. Anche altri membri non sono stati certo attenti: in varie occasioni hanno lasciato accesa la telecamera ove quest’ultima ha registrato momenti non certo consoni per l’attività amministrativa.

Quanto prima, il Comune dovrebbe adottare un codice di comportamento perché l’aula, anche se virtuale, sempre assise è, e si deve portarle il rispetto istituzionale.