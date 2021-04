(VIDEO) Aversa. Commerciante esasperata blocca via Roma: applausi dai passanti, fischi per i Carabinieri

Alla fine esasperata, ha bloccato via Roma sedendosi a terra. E’ successo stasera dove la titolare di un piccolo esercizio commerciale per la vendita di pizza a taglio ha deciso di ‘manifestare’ tutta la sua rabbia al controllo dei Carabinieri intervenuti per gli assembramenti. La donna ha bloccato il traffico ricevendo il sostegno di molti presenti che hanno applaudito al suo gesto. Unanime il coro dei passanti contro i Carabinieri ‘fateli lavorare’, ‘la gente è stanca’. Ai titolari è stata emessa una sanzione amministrativa e la chiusura del locale per 5gg. Qualcuno ha rivolto fischi per i militari dell’Arma una volta lasciata la zona.