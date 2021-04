Venezia. Brugnaro: ”Siamo pronti ad aprire tutti i musei della città”

“Noi siamo pronti ad aprire tutti i musei della città sabato e domenica 24 e 25 aprile”. Lo dice in diretta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro in diretta a Focus Economia di Sebastiano Barisoni su Radio 24.

“Riapriremo in modo scaglionato le attività anche i ristoranti, ma iniziamo con i musei con le dovute precauzioni” – e prosegue – ora siamo in arancione ma con i dati che vedo si può passare in giallo”. E sui ristoranti: “ Bisogna aprire le attività, non tutto ovviamente, però i ristoranti all’aperto sui plateatici, quelli si. Dove siamo pronti per poter aprire, apriremo Venezia. E sarebbe un segnale 24 e 25 Aprile. Vedremo se saremo accontentati. Eventualmente rinviamo di un’altra settimana, il primo e 2 maggio”.