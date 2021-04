Tv. Venerdì “Gomorra New Edition”

La nuova edizione del pluripremiato film di Matteo Garrone, prodotto nel 2008 da Fandango in collaborazione con Rai Cinema e vincitore – tra gli altri riconoscimenti – del Grand Prix al Festival di Cannes, di 7 David di Donatello e di 5 European Film Award, “Gomorra New Edition” è la proposta di venerdì 16 aprile alle 21.20 in prima visione su Rai3.

La “new edition” nasce dalla volontà di rendere più chiari alcuni passaggi drammaturgici del film, senza alterarne la struttura originaria: in tutto, tra sequenze modificate, cambi nell’ordine delle scene, inserimenti di cartelli o di battute di dialogo aggiuntive, sono oltre cinquanta i piccoli interventi, molti dei quali “invisibili” per lo spettatore, che rendono più fluido il racconto.