Terra dei Fuochi, ennesimo rogo in zona Asi a Giugliano

SOS a Governo, Prefettura e Regione Campania da parte dell’Amministrazione Comunale si Giugliano per l’ennesimo rogo in zona Asi.

“Situazione insostenibile- dice il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, sul posto per un sopralluogo-. Da solo il Comune non può fronteggiare questa emergenza, non si possono rimuovere con puntualità le tonnellate di rifiuti abbandonati in strada prima che vengano incendiati. Un evento che non è più eccezionale ma che si ripete ogni giorno provocando danni alla salute e al territorio. C’è bisogno dell’intervento dello Stato”.