Terra dei Fuochi, Cannavale: “Cosa è stato fatto per la provincia di Caserta?”

“Possibile che da oltre venti anni, in Provincia di Caserta, non è stato fatto nulla per bonificare i siti esistenti? Mentre noi stiamo ancora a fare le mappature dei siti interessati, la banda dei roghi continua a bruciare rifiuti. Ieri in occasione della giornata Mondiale della Terra, tutti si sono ricordati della Terra dei Fuochi”. E’ il commento di Pino Cannavale, responsabile provinciale ambiente di Fratelli d’Italia.

“Purtroppo la cosa strana, si parla solo dei siti che interessano la periferia di Giugliano e se si è pensato di dare un segnale solo in quelle zone dove la protesta è più insistente mentre i siti che interessano la Provincia di Caserta vengono sistematicamente ignorati come quello che interessa la città di Marcianise, in zona Santa Venere, una montagna di rifiuti, chiamata ‘Il Panettone’, situata nel bel mezzo di un vasto terreno dove ci sono coltivazioni di ortaggi che sistematicamente vengono raccolti e venduti a ignari compratori. Questo è solo un esempio di quello che esiste e non si vuole vedere nella nostra Provincia. Oggi grazie all’interrogazione consiliare a risposta scritta a firma del Consigliere regionale di FdI Dott. Alfonso Piscitelli ci sono stati trasmessi i dati che riguardano lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle (RBS) con relativo programma; siamo venuti a conoscenza dello stato reale dei lavori e degli importi stanziati: adesso con dati alla mano possiamo garantire ai cittadini della Provincia di Caserta che da parte mia e con la collaborazione del consigliere Piscitelli, terremo sotto attenzione tutte le azioni programmate dalla Regione Campania, per bonificare nel più breve tempo possibile la già martoriata Provincia di Caserta”.