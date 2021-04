Spa di lusso: dai servizi esclusivi alle divise eleganti, ecco come imporsi sul mercato

Per lavorare in una Spa è necessario essere in grado di trasmettere agli ospiti un’immediata sensazione di benessere, di armonia e di tranquillità. Chiunque frequenti questo tipo di strutture non può certo evitare di notare la raffinatezza e lo stile degli operatori, che contribuiscono ad infondere all’ambiente un’atmosfera avvolgente e rilassante.

Entrando in una Spa si deve percepire un’immagine di professionalità e un’accoglienza perfetta. Per ottenere questo risultato è necessaria, ovviamente, la presenza di uno staff di personale qualificato e competente, che comprenda le necessità dei clienti e li accompagni verso il percorso benessere ideale.

Tuttavia, in una Spa, in un centro benessere o in un impianto termale, anche l’estetica e lo stile sono finalizzati a rendere l’esperienza degli ospiti unica e indimenticabile. Le divise per le Spa, di conseguenza, devono essere disegnate e realizzate tenendo conto di tutte le esigenze che un ambiente di questo tipo comporta: ordine, precisione, affidabilità, cortesia.

Le caratteristiche delle migliori divise per Spa e centri wellness

Design classico ma al contempo originale, materiali e tessuti di altissima qualità, finiture perfette, attenzione ad ogni dettaglio e accessori scelti con la massima cura. Sono queste le caratteristiche di base delle divise eleganti per le Spa proposte da Maurel, realtà d’eccellenza nella realizzazione di abbigliamento professionale.

Una grande passione per il design e la moda, la capacità di soddisfare ogni richiesta e una profonda competenza nella produzione di capi sartoriali permettono a questa azienda di creare divise da lavoro non solo belle da vedere, ma anche resistenti all’uso e ai lavaggi, confortevoli da indossare, morbide e traspiranti.

Un altro aspetto importante dei capi di abbigliamento professionali, soprattutto in un ambiente complesso come è una Spa, è la sicurezza. Dai massaggiatori alle estetiste, dagli addetti a terme e piscine ai responsabili dell’accoglienza, è indispensabile che camici, giacche o completi siano privi di elementi che potrebbero comportare qualche rischio durante i movimenti.

Le divise ideali, inoltre, avvolgono il corpo con eleganza senza impedire i movimenti e non perdono la freschezza anche in condizioni di umidità, vapore e alte temperature.

Collezioni di divise da lavoro di alta qualità

Le uniformi da lavoro create da Maurel sono il risultato di un complesso progetto di sviluppo attraverso il quale l’azienda ha voluto coniugare la classe e la raffinatezza della moda italiana con le caratteristiche tecniche e la praticità del miglior abbigliamento da lavoro per hotel di lusso, centri Spa, impianti termali e strutture dedicate al benessere e al relax.

Il risultato è una serie di capi tanto eleganti quanto resistenti, prodotti con un’accuratezza estrema in ogni dettaglio e con materiali di qualità elevata. Per ogni ruolo a cui le divise sono destinate, vengono scelti i tessuti, i materiali più adatti e i colori che meglio si addicono all’ambiente di destinazione.

L’intento dell’azienda è inoltre quello di arrivare a soddisfare sempre ogni cliente, realizzando prodotti personalizzati e impegnandosi ad incontrare le preferenze e le necessità di ognuno. La flessibilità e la capacità di adattare il prodotto alle singole esigenze è alla base della filosofia di Maurel, che sta regalando importanti soddisfazioni all’azienda: le sue divise, infatti, sono indossate dal personale degli hotel più lussuosi ed esclusivi situati nelle maggiori città del mondo.

Oltre alle divise per gli operatori delle Spa sono disponibili capi di abbigliamento per receptionist, camerieri di sala e ai piani, sommelier e maître, baristi, chef e personale di cucina, sempre realizzate con la massima cura e precisione che contraddistinguono tutta la produzione dell’azienda.