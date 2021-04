Sos imprese Stabia, Donnarumma: “Saremo vicino a imprese”

“In qualità di amministratore locale stabiese sono vicina e supporto tutti i commercianti e le realtà produttive locali messe in ginocchio dalla pandemia e da una chiusura protratta ormai da troppo tempo. Il grido di aiuto che l’associazione dei commercianti lancia al governo Draghi è perfettamente in linea con il pensiero e l’azione di governo dei nostri riferimenti nazionali tra cui il Ministro al turismo Massimo Garavaglia, che assieme al nostro leader Matteo Salvini, ormai quotidianamente spinge per riaperture repentine”. Così in una nota la consigliera comunale e coordinatrice provinciale della Lega Tina Donnarumma.

“Tutto il comparto commerciale, ma anche quello turistico ricettivo è pronto ad accogliere, nella totale sicurezza e rispetto delle norme anti covid19, gli eventuali flussi derivanti dalla ripresa e dalle prossime aperture. Per quanto riguarda la Città di Castellammare, siamo costantemente e quotidianamente al lavoro con l’ass. al turismo dott.ssa Verdoliva, per mettere in campo progetti e iniziative che vedono la cultura e la valorizzazione delle risorse territoriali quali il patrimonio archeologico e termale al centro dell’azione di rilancio”.