Sequestrata una serra di marijuana nel rione Bronx

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alveo Artificiale hanno notato che da un locale in disuso, con la porta parzialmente aperta, proveniva un forte odore di marijuana.

I poliziotti, una volta entrati, hanno scoperto una piccola serra per la coltivazione di piante di marijuana completa di lampada alogena per accelerarne la crescita, due bilancini, due ventilatori, diverso materiale per la coltivazione e per il confezionamento della droga e una mazza da baseball. Il locale è stato sottoposto a sequestro.