Covid ad Aversa, Golia: “Non ci sono criticità tali da giustificare la proroga delle chiusure”

“Nel pomeriggio di oggi ho tenuto una video call con i dirigenti scolastici per fare il punto in vista della ripresa dell’attività didattica in presenza per le classi fino alla prima media prevista per domani. In mattinata ho anche contattato l’Asl per un confronto aggiornato sul quadro epidemiologico cittadino ed è emerso che la situazione, in rapporto alla platea scolastica, non presenta criticità tali da giustificare la proroga delle chiusure”. Lo dichiara il sindaco Golia.

“C’è da sottolineare, peraltro, che il D.L. del 1 aprile ha vietato a sindaci e presidenti di regione di sospendere l’attività didattica in presenza, salvo casi straordinari ed eccezionali. Pertanto, continueremo a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, non esitando ad adottare misure restrittive laddove si dovessero verificarne i presupposti. Infine, ne approfitto per ricordare che non è più in vigore l’ordinanza regionale che limitava l’apertura dei mercati e chiudeva i parchi. Come sempre non mi stancheró mai di esortarvi a rispettare le misure di precauzione e a vaccinarsi senza esitazioni”.