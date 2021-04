Rivoluzione Verde, intesa tra UniVanvitelli e i comuni di Aversa, Capua, Caserta e SMCV

Attuare strategie comunali per lo sviluppo sostenibile e per la green energy. Questo l’obiettivo dell’accordo quadro che è stato sottoscritto tra il Rettore dell’Ateneo Vanvitelli e i Sindaci dei comuni di Aversa. Caserta, Capua e Santa Maria Capua Vetere per la realizzazione di una Rete Territoriale per la rivoluzione verde e per la transizione ecologica.

“Un’intesa importantissima per costruire politiche condivise ed innovative. L’ambizione è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, fissati dallo European Green Deal come ha ribadito il Magnifico Rettore Nicoletti nel suo intervento – fa sapere il sindaco di Aversa, Alfonso Golia -. L’accordo prevede collaborazioni per attività ricerca, formazione e terza missione su diversi assi come sviluppo territoriale sostenibile, impresa verde ed economia circolare, transizione energetica, pianificazione dei trasporti e mobilità sostenibile, l’efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, la tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica. Un grazie sincero al Rettore Nicoletti e al Pro Rettore Furio Cascetta ed ai colleghi Sindaci, per credere convintamente in questa rete di co-programmazione e co-progettazione per i nostri territori. C’è tanto da fare, siamo sulla strada giusta. Passo dopo passo”.