Recovery, Casciello: “40% al Sud è reale, dati vanno letti con obiettività e senza strumentalizzazioni”

“Il PNRR – sia la parte maggiore finanziata con fondi europei che quella nazionale – assegna al Mezzogiorno oltre il 40% delle risorse territorializzate, cioè 82 miliardi circa su 206. La restante parte, circa 15 miliardi, non può essere riferita a nessun territorio, perché è fatta da investimenti per la PA centrale, i ministeri e le amministrazioni indipendenti. Sono dati ormai trasparenti e consolidati, grazie all’enorme lavoro del ministro per il Sud Mara Carfagna“. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, Deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell’associazione Voce Libera.

“Con questi dati, come confermano le analisi del MEF, il PIL del Sud crescerà più di quello del resto del Paese – prosegue l’onorevole Gigi Casciello -. Mi rivolgo a una persona solitamente attenta e competente come il presidente della Federazione Autonoma Piccole Imprese, Gino Sciotto, e a quanti in questi giorni usano i dati del PNRR per alimentare il dibattito: prima di diffondere allarmi ingiustificati, in un confronto pubblico che deve vederci tutti remare nella stessa direzione, guardiamo con attenzione e obiettività i dati“.

“Lamentarsi come fa De Luca perché al Sud arriva ‘solo’ il 40 per cento delle risorse del Recovery Plan dopo essersi fatto fregare ben due miliardi di euro del Patto per la Campania da Di Maio è davvero il colmo”. Lo afferma Armando Cesaro (FI).

“Finalmente, con Forza Italia al governo e grazie al particolare impegno dei ministri Mara Carfagna e Renato Brunetta per il Sud, dopo anni e anni di chiacchiere della sinistra, potremo contare su ben 88 miliardi di euro, su oltre 2.800 nuovi tecnici e su una sburocratizzazione vera, seria e coerente con gli obiettivi di sviluppo. Altro che fantaconcorsi, redditi di cittadinanza e amenità varie”, conclude Cesaro.