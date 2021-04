Polizia chiude circolo abusivo

Ieri gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa-Sociale, nell’ambito dei servizi tesi all’applicazione delle normative anti Covid-19, hanno controllato un circolo privato in via Duca D’Aosta. I poliziotti, una volta entrati, hanno accertato che la struttura era utilizzata come sala giochi ed era priva di qualsiasi autorizzazione e, per tale motivo, hanno sanzionato il gestore disponendo la chiusura della struttura per 5 giorni; inoltre, hanno sorpreso all’interno 9 persone che sono state sanzionate per assembramento in luogo aperto al pubblico. Il titolare, un 66enne napoletano, è stato denunciato per esercizio di gioco d’azzardo mentre gli apparecchi video-poker ed il locale sono stati sequestrati.

Somma Vesuviana: controlli interforze

Ieri gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Somma Vesuviana in via Pomitella, via San Sossio, via Marigliano, piazza Vittorio Emanuele e via Santa Maria del Pozzo. Nel corso dell’attività sono state identificate 227 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllati 171 veicoli e contestate 9 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancanza di revisione, mancato uso delle cinture di sicurezza; inoltre, sono state sanzionate 4 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive della mascherina.