Pimonte lancia il Piano Sviluppo Locale

“E’ con orgoglio che il Comune di Pimonte annuncia la partenza del Piano di Sviluppo locale. Un progetto che vuole essere una pietra miliare nella costruzione del futuro della nostra comunità, pertanto invitiamo tutti i cittadini a prendere parte attivamente a questo processo di rinnovamento che guarda al futuro. Questo è un progetto che parte da lontano e che avremmo voluto lanciare lo scorso anno, ma la pandemia ci ha frenati, non era possibile parlare di futuro quando anche il presente era incerto. Ora che la campagna vaccinale sta procedendo spedita, con numeri in crescita, abbiamo deciso di far partire il Piano di Sviluppo Locale, grazie al quale, attraverso un questionario, sapremo quale Pimonte immaginano i propri cittadini, mettendo così dei punti fermi che saranno vincolati per tutte le Amministrazioni future. Un manifesto cittadino che nessuno potrà ignorare, un grande esperimento di democrazia partecipata. Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e nelle scelte approntante da questa e dalle future amministrazioni è necessario per costruire una comunità forte in grado di progredire e di non fare passi indietro. Chiarire quelle che sono le volontà comuni, al di là dei progetti di partito o delle ideologie politiche, è indispensabile”. Queste le parole di Michele Palummo, sindaco di Pimonte.

“Ripartire e guardare al futuro con fiducia è lo scopo che ci siamo dati da qui al termine della legislatura – prosegue Palummo – Il dramma della pandemia ha senza dubbio appesantito quelle che sono le difficoltà del vivere quotidiano, ma è fermo volere di questa Amministrazione avviare una fase di rilancio, tenendo conto delle esigenze dei cittadini e puntando sulla soluzione di quegli aspetti che più di altri richiedono l’urgenza di un intervento. Il questionario inviato ai pimontesi, attraverso il quale essi potranno indicare le loro priorità, vuole essere quello strumento capace di rilevare il più è possibile il loro sentire. Compilarlo in ogni sua voce può consentirci di procedere dritti verso gli obiettivi indicati dalla nostra comunità. Rivolgo pertanto un appello a tutti i cittadini affinché ci sia un pieno coinvolgimento di tutto il territorio”.