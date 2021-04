Next Generation Italia, AIGA: “Giustizia sia al centro del piano di ammortamento del paese”

L’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, data l’imminente scadenza del 30 aprile per la presentazione alla Commissione UE del nuovo PNRR, rivolge al Presidente del Consiglio ed alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia un sentito e sincero appello affinché il Piano di Resilienza si traduca concretamente in un Programma di Riforme epocale per il Sistema del Paese e di piena ed effettiva inclusione sociale delle nuove generazioni.

Senza dubbio nel processo di ammodernamento del Paese, la Giustizia riveste un ruolo nevralgico per garantire la libertà e l’uguaglianza tra i cittadini, anche nei sistemi occidentali messi a dura prova prima dalla crisi economica del 2008 e poi dalla pandemia ancora in corso.

Il superamento della obsolescenza della macchina giudiziaria, che mina i principi cardine della nostra società, deve transitare attraverso un ripensamento dell’Amministrazione Giudiziaria, non soltanto tramite le note ed indispensabili riforme del Processo, ma altresì individuando gli strumenti necessari per attuarle.

“Per questo Aiga – dichiara il Presidente Nazionale Antonio De Angelis – da sempre protagonista nei processi di cambiamento della Giustizia del nostro Paese, chiede al Governo ed ai Ministeri competenti di essere urgentemente sentita per illustrare le proposte di riforma utili ad una rapida soluzione dei conflitti tra i consociati, gli strumenti necessari per favorire la transizione digitale del complessivo sistema giudiziario e per il passaggio ad una indispensabile gestione manageriale degli uffici e dell’edilizia giudiziaria”.