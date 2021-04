Napoli. CNAL, Arnone nominato nuovo segretario città metropolitana

“La disoccupazione e la povertà oramai assilla Napoli e la sua Area Metropolitana e il sindacato ha il dovere di intervenire non solo a difesa dell’esistente ma proporre nuove ricette per uscire dalla disastrosa situazione creatosi. Per questi motivi, oggi, mettiamo in campo una nuova e giovane classe dirigente per l’Area Metropolitana di Napoli che sarà guidata da Giovanni Arnone”. E’ quando dichiarato da Salvatore Ronghi, Segretario Generale CNAL a conclusione dell’assemblea dei dirigenti sindacali napoletani.

“Bagnoli, il porto di Napoli, Napoli Est, il turismo, la cultura, i Poli dell’artigianato, le filiere di pmi, la piccola distribuzione – ha continuato Ronghi- non possono essere più temi convegnistici ma solide rocce sulle quali costruire la rinascita sociale e culturale della Città Metropolitana di Napoli.Per questi motivi abbiamo rinnovato la classe dirigente locale affidando la guida al giovane Giovanni Arnone, già responsabile per la contrattazione di secondo livello e molto attivo nell’area industriale di Arzano”.

“Il mandato ricevuto oggi – ha dichiarato Giovanni Arnone, neo Segretario Area Metropolitana di Napoli – lo assumo nella consapevolezza delle gravi difficoltà sociale ed economiche che vivono i nostri concittadini ma anche nella certezza che si possono creare le condizioni per la rinascita di tutta la Città Metropolitana. Ci muoveremo nelle aziende ma anche e soprattutto nei confronti delle Istituzioni locali che non possono continuare nella politica di piccolo cabotaggio ma devono trovare il coraggio di osare per garantire crescita e lavoro alla nostra gente”.