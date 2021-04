Monte di Procida. Il sindaco Pugliese nominato delegato allo sport Anci Campania

Il Sindaco di Monte di Procida il Dott. Giuseppe Pugliese è stato nominato da Anci Campania delegato allo sport.

“Ieri sono stato delegato da Anci Campania a seguire lo sport nella nostra regione. È per me un grande onore e ringrazio di cuore il Presidente Carlo Marino per il prestigioso incarico – dichiara il Sindaco Peppe Pugliese- Voglio ringraziare però anche i miei concittadini che mi hanno consentito di dialogare e di confrontarmi in contesti più ampi dimostrandomi la loro fiducia. Questa nuova sfida premia il grande lavoro fatto in questi anni per Monte di Procida e che porteremo avanti sempre con forza e determinazione. Lo sport è uno strumento portentoso, un passaporto universale per il benessere fisico e psicologico, fondamentale anche per lo sviluppo del turismo e per l’inclusione. Anche per questa nuova avventura, come sempre, ci metterò il massimo impegno. Al lavoro!”.