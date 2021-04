Molesta una donna, arrestato gambiano

Ieri mattina gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Torino hanno udito le grida di una donna che ha indicato un uomo il quale, alla loro vista, si è dato alla fuga. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che, come già avvenuto nei giorni precedenti, aveva importunato, insultato e minacciato la vittima. Foday Danfa, 22enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori e denunciato per tentata violenza sessuale, falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità personale poiché al momento del controllo ha fornito generalità false.

Via Caravaggio: arrestato uno spacciatore

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Michelangelo da Caravaggio hanno notato un uomo a bordo di un’auto che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando il conducente in possesso di 2.150 euro e l’acquirente con un involucro contenente cocaina. Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo in via Gabriele Rossetti presso l’abitazione dello spacciatore dove hanno rinvenuto altri 7.150 euro. Antonio Spatuzzi, 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Piazza Garibaldi: rapina una donna. Arrestato

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno udito delle urla e hanno notato una donna che chiedeva aiuto mentre rincorreva un uomo. I poliziotti, dopo un breve inseguimento a piedi, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno raggiunto e bloccato l’uomo accertando che, poco prima, aveva rubato il telefono cellulare della donna. Paul Jean, 31enne gambiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni, mentre il telefono è stato riconsegnato alla proprietaria.

Ponticelli: arrestato un ladro

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Virginia Wolf hanno udito delle grida provenire da un bar. I poliziotti, una volta entrati, hanno visto due guardie giurate che avevano appena bloccato un uomo, introdottosi nell’esercizio commerciale durante l’orario di chiusura, trovandolo in possesso di una fiamma ossidrica asportata dal negozio vicino, da cui aveva altresì rubato alcuni atttezzi da lavoro e delle panchine in vimini che aveva caricato nella sua auto. Ciro Esposito, 35enne di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.

Vasto: arrestati tre spacciatori

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di tre persone in Calata Ponte di Casanova dove hanno rinvenuto 40 involucri contenenti 16 grammi circa di cocaina, un coltello a molletta della lunghezza di circa 20 cm, un pezzo di hashish di circa 4,5 grammi e, occultati nella struttura di uno stendibiancheria, 16 involucri con circa 6 grammi di cocaina; inoltre, in un cofanetto hanno rinvenuto altri 13 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 385 euro. I fratelli Antonio e Carmela Rubino, di 30 e 31 anni con precedenti di polizia, e una 29enne, tutti napoletani, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.