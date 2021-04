Maddaloni. Campolattano: “Si dia un impulso forte all’azione di governo”

“In queste ore a Maddaloni si è aperto un dibattito sul rilancio dell’azione amministrativa e su una ridefinizione degli assetti di governo. Italia Viva ritiene fondamentale che si dia un impulso forte all’azione di governo ad oggi carente rispetto a quelle che sono le emergenze che vive la città. Questioni come i rifiuti, la vivibilità, la viabilità, il cimitero restano pressoché irrisolte con l’aggravante che sono trascorsi 3 anni circa dall’insediamento di questa amministrazione. Non siamo invece, interessati al dibattito sul riassetto di governo. Si tratta di una discussione che attiene ad una parte di campo diversa dalla nostra ed è quindi giusto che non venga affrontata da noi”. A dichiararlo è il consigliere comunale Angelo Campolattano.

“Italia viva è comunque sempre disponibile a lavorare e a spendersi nell’interesse di Maddaloni a prescindere dagli steccati ideologici e di appartenenza. Lo abbiamo dimostrato con l’ospedale, lo abbiamo dimostrato con la vicenda del campo sportivo, (nonostante la nostra disponibilità da un anno e mezzo non si da seguito alla delibera) e in occasione dell’emergenza rifiuti che un anno e mezzo fa si è abbattuta di nuovo sulla nostra città. Abbiamo collaborato in maniera fattiva quando si è trattato di risolvere il problema del mercato ortofrutticolo, lo faremo ancora ogni qualvolta si tratterà di affrontare e risolvere una problematica di Maddaloni. Lo faremo dalla posizione in cui siamo, coerenti con l’agire politico che ha contraddistinto il nostro operato sino ad oggi”.