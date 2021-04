Lusciano. FdI: “Amministrazione ascolti la cittadinanza”

“Sono giorni particolarmente caldi a Lusciano. Sui social, quotidianamente, il popolo lamenta il fare discutibile della amministrazione comunale”. Così il direttivo cittadino di Fratello d’Italia.

“A far insorgere i cittadini, tra le tante cose, c’è una lamentela forte che riguarda l’esistenza di una segnaletica inappropriata, di una viabilità a tratti invivibile, dimenticandosi anche della difficoltà che molti contadini hanno per poter utilizzare i propri mezzi di lavoro. Un paese che vive anche di agricoltura ha difficoltà a fare mille “zig zag” per poter raggiungere il luogo di lavoro e fare rientro in casa. Altra parte della cittadinanza, contestualmente, lamenta l’esistenza di interi rioni abbandonati. Rione Maddalena protesta per l’ abbandono totale, al pari di altre zone dimenticate interamente. E allora ci chiediamo perché al cospetto di tante lamentele tutti restano silenziosi. Sarebbe il caso di intervenire, interloquire, dialogare, dare spiegazioni e fare anche promesse da mantenere. É triste osservare un popolo che parla da solo come se nessuno ha interesse ad ascoltarlo. Siamo al loro fianco, sempre, come partito e come concittadini. Bisogna intervenire e farlo tempestivamente. Il silenzio amministrativo, é fallimentare”.