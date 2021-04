Lusciano. Covid, aperto il centro vaccinale dei medici di base

Questa mattina si è dato il via al “Centro Vaccinale COVID-19 dei Medici di Base di Lusciano”. Su richiesta dei Medici di Base, l’Amministrazione Comunale ha messo a loro completa disposizione delle aule delle Scuole di Via Boccaccio attrezzandole con quanto fosse necessario sia per somministrare i vaccini, sia sotto il profilo tecnico per la fase di registrazione.

“Da figlio di un Medico di Base di Lusciano, sono fiero ed orgoglioso dei colleghi di mio padre, della loro tenacia, forza e volontà nel voler a tutti i costi creare questo centro vaccinale – dice il consigliere comunale Claudio Grimaldi -. Da Capogruppo di Maggioranza non posso dire altro che anche questa volta alle tante falsi voci, alle tante dicerie, alle tante prese in giro da parte di chi non ci credeva, ai tanti leoni da tastiera, questa Amministrazione, guidata dal Sindaco Nicola Esposito, ha risposto con i fatti. Da parte di tutto il gruppo ‘Noi per Lusciano’ un complimento particolare va al Consigliere, nonché Medico di Base, Dott. Augusto Abategiovanni per aver coordinato il tutto sia come Medico, sia come Amministratore, sapendo, appunto, distinguere le due personalità. Lusciano oggi ha dimostrato, ancora una volta, di essere tra i primi paesi, forse della Regione Campania, nel “fare le cose” ma soprattutto di essere da spunto e da imitare, nonostante ci sia ancora chi prova in tutti i modi ed in qualsiasi cosa a denigrarlo”.

Per le informazioni, le adesioni, le prenotazioni e tutto quanto riguarda la campagna vaccinale bisogna rivolgersi al proprio Medico di Base.