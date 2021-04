(FOTO/VIDEO) Attivato servizio raccolta oli esausti a Teverola

E’ stato attivato il servizio relativo al conferimento degli oli esausti proveniente dalle utenze domestiche (no olio motori). È possibile, da oggi, smaltire gli oli – tutelando l’ambiente – negli appositi contenitori ubicati (in fase sperimentale) sul territorio comunale: in via Roma (area antistante la casa comunale); via Catanzaro; via San Lorenzo (area parcheggio).