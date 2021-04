(FOTO) Covid a Lusciano: apre centro vaccinale

Domani mattina, dalle ore 10:00, sarà attivo il Centro Vaccinale COVID-19, allestito nelle Scuole in Via Boccaccio. I medici di base di Lusciano inizieranno a vaccinare, seguendo il calendario regionale, i propri pazienti.

“Non è nelle mie possibilità arginare del tutto la pandemia, ma abbiamo avuto la forza e il coraggio di creare subito un centro vaccinale per mettere in sicurezza i nostri cittadini – dice il sindaco Esposito -. Grazie alla caparbietà e alla volontà dei Medici di Base di Lusciano, coordinati dal Dott. Augusto Abategiovanni. Ringrazio il Responsabile del Distretto 19 dell’ASL Caserta Dott. Iodice e il Direttore Generale dell’ASL Caserta Dott. Russo. Un ringraziamento all’Associazione Infermieristica “Albero della Vita” per la disponibilità nel collaborare coi Medici di Base in questo momento così delicato. Un ringraziamento alla Protezione Civile di Lusciano per la sempre pronta disponibilità”.