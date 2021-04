(FOTO) Carabinieri impegnati tra Napoli e provincia nei controlli anti-covid tra Pasqua e Pasquetta

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, in questi giorni di festa, sono impegnati nei controlli sul rispetto delle normative anticontagio in tutta la città e la provincia partenopea. Tra domenica e lunedì, i Carabinieri hanno sanzionato 309 persone. Durante la giornata di Pasqua, gli uomini e le donne dell’Arma hanno sanzionato in tutta la provincia 203 persone che non hanno rispettato le normative anti contagio. 105 nella città di Napoli, 50 nell’area sud (Torre Annunziata e comuni limitrofi) e 48 nell’area nord della provincia partenopea. I carabinieri, anche in questo Lunedì dell’Angelo, hanno continuato a presidiare le zone di maggior afflusso. Nella lente di ingrandimento del Comando Provinciale la città di Napoli ma anche tutta la provincia. Controlli a tappeto grazie al contributo del nucleo carabinieri Elicotteristi e delle motovedette dell’Arma. 106 le sanzioni anti covid effettuate oggi. Nella tarda mattina i Carabinieri son dovuti intervenire in Piazza Plebiscito. Troppe persone assembrate e qualche famiglia che pensava di far giocare i propri bambini. All’arrivo dei carabinieri le persone si sono allontanate. I militari – nel rispetto delle norme anti contagio – hanno sanzionato alcuni cittadini. Nella città di Napoli sono stati sanzionate 40 persone. A Castellammare e nei comuni limitrofi sono 36 le sanzioni contestate ad altrettanti cittadini che non hanno rispettato le norme di contenimento del fenomeno epidemico. 30 le sanzioni anticovid nell’area nord della provincia partenopea.

Presidiate le zone di passeggio come il lungo mare, il Bosco di Capodimonte, il Centro Storico, il quartiere Vomero e Posillipo. Anche le coste sono monitorate. Controllate infatti anche le spiagge con le motovedette dei Carabinieri della compagnia Napoli Centro. Decine i militari impegnati con dispositivi impiegati nei punti nevralgici dell’intera città.

Nella sola giornata di ieri i Carabinieri hanno sanzionato 105 persone per il mancato rispetto delle norme anti-covid. Le sanzioni hanno riguardato il mancato utilizzo della prevista mascherina, la presenza non giustificata secondo quanto previsto dalle normative anti contagio e la residenza in altro comune.

Durante i controlli i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per le normative anti contagio un 21enne di Pozzuoli. I carabinieri lo hanno sorpreso all’una di notte a bordo del suo scooter in viale Traiano angolo via Andronico. Gli hanno intimato l’alt. Non si è fermato, ha accelerato ma ha perso il controllo cadendo a terra. I carabinieri – dopo essersi sincerati delle sue condizioni – lo hanno sanzionato per le norme anti-covid. Sanzioni anche per il mancato uso del casco e perché senza la prevista assicurazione.

Nessuna sanzione è stata accertata nei confronti degli esercizi commerciali della città. I controlli continueranno senza sosta anche oggi e per l’intera giornata grazie anche al monitoraggio fornito dai Carabinieri del nucleo Elicotteristi. La motovedetta dell’arma vigila invece sulle coste.

Controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli anche nella parte nord della provincia napoletana: nelle città di Casoria, Marano, Giugliano in Campania e Nola. I militari hanno presidiando i maggiori punti nevralgici delle città dell’area nord di Napoli. Anche oggi sono in corso servizi a largo raggio su tutto il territorio. Tra ieri e questa mattina i Carabinieri hanno sanzionato 48 persone per il mancato rispetto delle normative anti-contagio.

Controlli a tappeto anche in provincia. Il comando provinciale Carabinieri di Napoli ha disposto controlli per il rispetto delle normative anti-contagio in Torre Annunziata, Castellammare, Torre del Greco e Sorrento. Durante la giornata di Pasqua i carabinieri hanno sanzionato 50 persone. La loro presenza non era giustificata o erano residenti in altro comune. 132 i Carabinieri impiegati che hanno identificato 512 persone. Durante i controlli i carabinieri della compagnia di Castellammare hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 41enne di Santa Maria la Carità già noto alle ffoo. I militari lo hanno notato in via Napoli mentre riceveva un involucro da un ragazzo. I carabinieri sono intervenuti, il 41enne ha ingerito ciò che aveva appena ricevuto ed ha tentato di sottrarsi al controllo. Dopo una breve colluttazione é stato bloccato ed arrestato. Il 41enne – portato in ospedale per verificare se quanto ingerito potesse nuocergli – sta bene ed è in attesa di giudizio. In queste ore è in corso un controllo a largo raggio nella città di Castellammare. Presidiato il lungo mare monitorato anche del nucleo carabinieri Elicotteristi.