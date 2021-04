(FOTO) Aversa. I giovani ripuliscono Piazza Papa Giovanni XXIII e Via Del Popolo

“Stamattina è stata lanciato presso il Rione Piazza Papa Giovanni XXIII e a Via Del Popolo l’iniziativa “Quartiere per Quartiere” con il movimento giovanile de La Politica che Serve.

“Abbiamo illustrato ai residenti, ai cittadini e ai curiosi il progetto di riqualificazione di queste aree che l’amministrazione comunale avvierà a breve tramite il finanziamento di 7,2 milioni di euro fanno sapere gli – organizzatori -. Questa di oggi è solo la prima tappa dell’iniziativa promossa da La Politica Che Serve per raccontare in maniera itinerante, allestendo un gazebo nei principali quartieri della città, le iniziative che l’Amministrazione Golia ha avviato in questi primi due anni e quelle che ha in programma per il rilancio della città. Durante la mattinata i volontari del nostro movimento giovanile si sono adoperati anche per ripulire alcune aiuole di questi quartieri che purtroppo vengono ripetutamente deturpate da persone con poco senso civico. Ringraziamo il Sindaco Alfonso Golia, sempre al nostro fianco, e l’Assessore Elena Caterino per averci supportato in questa iniziativa e per le tante altre che siamo pronti a lanciare in collaborazione con lei sull’ambiente. C’è tanto lavoro ancora da fare per ridare dignità alla nostra città, noi in questi due anni non ci siamo mai fermati, ci abbiamo sempre creduto e saremo sempre in prima linea lanciando il cuore oltre qualsiasi ostacolo”.