Festa in un B&B, 9 persone sanzionate

Ieri gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi al rispetto delle norme anti Covid-19 nel centro storico e nelle zone della “movida” tra largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, piazza San Domenico Maggiore, largo Banchi Nuovi e piazzetta Nilo. Nel corso dell’attività sono state identificate 75 persone, di cui 5 sanzionate poiché prive della mascherina.

Stanotte, inoltre, su disposizione della Centrale Operativa gli Agenti sono intervenuti in via Depretis per la segnalazione di una festa all’interno di un bed and breakfast. Giunti sul posto, una volta entrati hanno sorpreso in una stanza 8 napoletani tra i 24 e i 30 anni privi delle mascherine e intenti a consumare cibi e bevande e li hanno sanzionati.