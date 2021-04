Ecco come farti capire meglio dal tuo capo (in inglese)

La globalizzazione e l’avvento della tecnologia stanno avvicinando il mondo in un villaggio unico fatto di scambi commerciali, lavori sempre più internazionali e interculturali, eppure alcuni problemi tra i vari paesi imperversano soprattutto nella comunicazione, comprese le barriere linguistiche.

I problemi di comunicazione e il concetto di misunderstanding

Le cose che ci impediscono di comprenderci a vicenda costituiscono una sfida comune per tutti gli individui, gruppi, aziende internazionali, governi, nazioni e il mondo intero. Proviamo ad esplorare i fattori che causano le barriere linguistiche, i loro tipi e il loro impatto sulla comunicazione efficace e sulla nostra vita, nonché i modi per rendere le persone consapevoli dell’importanza di superarle.

Da diversi studi è emerso che le barriere linguistiche o semantiche hanno cause molteplici e queste sono legate principalmente ai diversi significati e usi di parole, simboli, immagini, gesti, lingue e dialetti nelle diverse culture. Questo genera quello che in italiano conosciamo come il concetto di misunderstanding, ovvero un equivoco, un difetto di comunicazione tra i due interlocutori; ciò è tanto più evidente quanto più diverso è il contesto culturale del mittente e destinatario del messaggio divulgato, sia sul piano personale che – e soprattutto – professionale.

Vediamo adesso come provare a superare la barriera del potenziale misunderstanding con soluzioni efficaci e assolutamente praticabili per tutti.

Comunicare efficacemente: alcuni consigli utili

La comunicazione tra gli individui è, per definizione, condivisione di significati, idee, opinioni, fatti, sentimenti, esperienze, informazioni tra un mittente e un destinatario. È ancora l’incontro tra due menti fatto di comprensione reciproca o accordo tra il mittente e il destinatario su questioni comuni.

La comunicazione avviene solo quando il messaggio è stato compreso e la comprensione avviene nella mente di chi lo riceve. Quindi dovremmo parlare alle persone in base al loro livello di comprensione per trasmettere loro il nostro messaggio.

Non bisogna mai trascurare un concetto assoluto, ovvero che in un altro contesto, in un’altra cultura, ciò che vivi può avere un significato totalmente diverso rispetto all’ottica in cui siamo abituati a vedere le cose. Allontanarsi dal proprio comune sentire e provare ad avere una mente aperta anche ad altre società permette di non giudicare ciò che si vede e di cercare di scoprire cosa significhi realmente la reazione ad un determinato atteggiamento o frase potenzialmente equivoche, spesso alla base dei misunderstanding tra due persone di lingua diversa.

Uno dei consigli più efficaci per capire cosa è stato compreso di quello che si è detto è ottenere feedback: la domanda posta e la risposta ottenuta sono fondamentali per garantire che si sia verificata una comprensione accurata del messaggio. Il feedback è un must per garantire che i messaggi siano stati compresi e ricevuti e aiuta il mittente e il destinatario a ottenere una comprensione reciproca.

La lingua è lo strumento di comunicazione più potente, tuttavia, allo stesso tempo, rappresenta una barriera comune alla comunicazione efficace. Le barriere linguistiche o semantiche sorgono quando molte parole hanno più di un significato e un mittente e un destinatario cercano di comunicare in una lingua, che a loro volta non capiscono correttamente, cosa che accade nei primi anni all’estero. Quindi, la comunicazione non ha sempre successo e può condurre a diverse problematiche anche con il proprio capo.

Potrebbero esserci alcuni guasti o ostacoli nel sistema di comunicazione, che contribuiscono ad impedire al messaggio di raggiungere il destinatario previsto o la sua destinazione. Le barriere linguistiche sorgono generalmente in cinque aree: il modo in cui un messaggio viene originato e inviato da un mittente, le interruzioni ambientali e il modo in cui viene ricevuto e compreso da un destinatario; esse sono significative perché spesso sono un ostacolo alla costruzione di relazioni con gli altri. Possono causare incomprensioni che portano a conflitti, frustrazione e spreco di tempo tra gli interlocutori.

Corso online di inglese con madrelingua

I problemi di comunicazione più comuni causano incomprensioni e interpretazioni errate tra le persone. Indicano difficoltà che due persone, che non condividono una lingua comune, affrontano quando cercano di comunicare tra loro. Possono anche riferirsi alla completa assenza di comunicazione tra le due persone che parlano lingue diverse.

Oggi grazie al web puoi prenotare una lezione di inglese online con insegnanti madrelingua ed esercitarti nell’uso dell’inglese comodamente da casa tua. È importante notare che spesso il limite di molti corsi di lingua, soprattutto nell’ambiente scolastico ed accademico, sono molto incentrati sulla conoscenza delle regole grammaticali e poco nell’esercizio della lingua parlata, questo rappresenta un ostacolo nel public speaking. Un corso effettuato da insegnanti madrelingua invece, avrà come focus principalmente l’esercizio della lingua e della sua esposizione.

L’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere è essenziale per garantire che ogni persona possa muoversi, lavorare, fare carriera e vivere nuove esperienze formative in tutto il mondo, senza avere problemi di comunicazione con il capo, i colleghi o commettere errori dati da una errata comprensione della lingua.

Ciò contribuisce a promuovere l’occupazione e la crescita e anche una comprensione reciproca di altri paesi e culture. È inoltre essenziale garantire che le carenze linguistiche non costituiscano un ostacolo alla partecipazione alla società globalizzata.