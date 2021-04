Droga nella buca delle lettere: arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Divisione Siena dove hanno notato una persona che, alla loro vista, ha nascosto qualcosa in una cassetta per le lettere. I poliziotti hanno trovato, all’interno della buca, un bilancino di precisione e un involucro con 24grammi di cocaina. Angelo Pinto, 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

Lungomare: controlli interforze

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona del lungomare Caracciolo compreso tra via Nazario Sauro e Largo Sermoneta, hanno identificato 255 persone sanzionandone 37 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione; inoltre, hanno sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Inoltre, sono stati sanzionati due chioschi in via Caracciolo per aver effettuato vendita da asporto oltre le ore 18.00. Infine, A.C. , 57enne di Formia già sottoposto a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), è stato denunciato poiché sorpreso nuovamente a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Arenaccia: ai domiciliari con la droga in casa. Arrestato

Ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un controllo in via Martiri d’Otranto presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, hanno rinvenuto 2 bilancini di precisione, due contenitori con 54g grammi di hashish e 680 euro. Gianluca Micillo, 35enne napoletano, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, nello stesso stabile, all’interno di un appartamento disabitato, sono stati sequestrati 425,400 kg di tabacchi lavorati esteri privi dell’etichettatura del Monopolio di Stato.

Portici: si sottrae al controllo e fugge fino a San Giorgio a Cremano. Arrestato

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio a Portici, hanno in notato in via Libertà un uomo a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità e hanno intimato l’alt.

Il veicolo ha proseguito la sua corsa innescando un inseguimento fino a Corso Umberto I a San Giorgio a Cremano dove ha impattato contro un’autovettura di servizio. Il conducente ha abbandonato l’auto tentando la fuga a piedi ma è stato bloccato, con non poca difficolta, dopo una colluttazione. G.O., 59enne di Portici c con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato a beni della Pubblica Amministrazione.

Pozzuoli: arrestato spacciatore

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via del Mare dove hanno bloccato un uomo trovandolo in possesso di 13 grammi di hashish, suddivisi in 13 confezioni, 47 involucri contenenti 16 grammi di cocaina e 155euro. Antonio Cavaliere, 42enne puteolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.