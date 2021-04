Dl Sostegno, Pastorino: “Piscine e palestre senza indennizzi, trovare soluzione”

“Per le associazioni sportive dilettantistiche e la maggior parte delle società sportive dilettantistiche, che gestiscono palestre e piscine, bisogna trovare adeguati ristori. L’attuale situazione non è affatto soddisfacente. Per questo motivo ho presentato un quesito in commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario della Lega Durigon ha spiegato che queste associazioni non possono conteggiare tra i ricavi quella che viene definita parte istituzionale. Quindi tessere e abbonamenti che rappresentano la quasi totalità degli introiti. E di fatto vengono lasciati senza indennizzi”. Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“L’emergenza sanitaria causata dal Covid – aggiunge Pastorino – ha messo duramente alla prova questo settore. Il governo deve impegnarsi a sanare questa situazione fin dal decreto Sostegni. L’attività sportiva è fondamentale e bisogna fare in modo che alla riapertura, le associazioni siano nelle condizioni di ripartire davvero”.