Dl Sostegni, Buompane: “Aiuti anche a imprese che riaprono”

“Alla vigilia del voto parlamentare sul nuovo scostamento da 40 miliardi di euro, ribadiamo la necessità di aiutare imprese, Partite IVA e lavoratori autonomi anche durante le riaperture. Il Tavolo parlamentare del M5S ha le idee chiare in proposito. In sostanza si tratta di intervenire per sgravare gli esercenti dai principali costi fissi che pesano sui loro bilanci indipendentemente dal segno del ciclo economico”. Lo dichiara in una nota il deputato del M5S Giuseppe Buompane, membro della commissione Bilancio alla Camera.

“Tosap e Cosap andranno rinviate quantomeno nel settore della ristorazione, sulla Tari si dovrà procedere a uno sconto proporzionato ai giorni di chiusura e, per quanto riguarda affitti e bollette, andranno rifinanziati sconti e crediti d’imposta già previsti in precedenti decreti emergenziali. A tutto ciò, naturalmente, si affiancheranno i ristori veri e propri, da calcolare sia in riferimento alla perdita di fatturato che alla dinamica costi/ricavi. L’imperativo è continuare a sostenere le nostre attivita’ non illudendoci che con le riaperture l’emergenza economica si risolverà da sé”.