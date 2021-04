Disservizi gravi e persistenti alle utenze internet, i Sindaci di Bacoli e Monte di Procida scrivono al Prefetto

Numerosi cittadini lamentano da giorni disservizi alla rete telefonica e dati da più giorni. Un disservizio grave, che non si risolve malgrado le continue segnalazioni e solleciti dei cittadini stessi.

“A causa dell’interruzione, permangono isolate numerose utenze private, alcune scuole, la sede Asl del distretto 35, diverse attività commerciali, che in un momento di così acuta emergenza e nella necessità di dover limitare spostamenti e contatti, si trovano a non poter contare su un servizio essenziale come il telefono – scrivono Josi Gerardo Della Ragione e Giuseppe Pugliese rispettivamente sindaco di Bacoli e Monte di Procida –. Fondamentale in un periodo in cui la linea fissa rappresenta l’unica reale possibilità di collegamento per numerosi anziani isolati dalle proprie famiglie. Ciò che ci preoccupa è anche l’impossibilità di tanti giovani di poter seguire le lezioni online. La mancanza di servizio continuo ed efficiente, a garanzia dei cittadini e in particolare degli anziani è per noi causa di preoccupazione per la pubblica incolumità. Insieme, Bacoli e Monte di Procida, segnalano il tutto scrivendo alla Prefettura, sollecitando una rapida risoluzione del problema: “Illustrissimo Sig. Prefetto, il nostro è un grido di dolore che la invitiamo accoratamente ad ascoltare perché viviamo in un territorio già duramente provato dalla crisi economica e sanitaria. Le chiediamo pertanto di farsi tramite della situazione straordinariamente critica, sollecitando Telecom spa e le altre compagnie in indirizzo alla risoluzione immediata del disservizio”.