Covid, screening cittadini indiani presenti sul territorio di Castel Volturno: Petrella scrive all’ASL Caserta

Il sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella ha inviato una richiesta all’ASL Caserta per uno screening ai cittadini di nazionalità indiana presenti sul territorio di Castel Volturno dopo il proliferare della variante indiana del virus covid-19.

“Ho ritenuto opportuno richiedere, con urgenza, all’ASL Caserta ed al Commissario Unità di Crisi Covid uno screening dei 100 cittadini di nazionalità indiana regolarmente registrati all’anagrafe di Castel Volturno – fa sapere iò primo cittadino -. Il provvedimento scaturisce dagli accertati frequenti viaggi da e verso il loro paese d’origine. Dato il recente proliferare della variante indiana del virus covid-19, è necessario valutare lo stato di salute dei suddetti cittadini per la loro e la altrui incolumità. Il Direttore Generale ASL di Caserta Dott. Russo e il Direttore Sanitario del distretto sanitario 23 Dott. Stefanelli hanno prontamente risposto all’appello del Sindaco e dato disponibilità per avviare il processo di screening. È, quindi, in corso il reperimento di tutti i cittadini interessati dallo screening tramite l’elenco anagrafe, con la collaborazione della Protezione Civile, per indirizzarli al plesso designato per effettuare i controlli”.