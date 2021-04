Covid, Sbrollini: “Riaprire palestre e piscine già a maggio”

“La roadmap del governo sulle riaperture indica un percorso credibile che puo’ rimettere in carreggiata l’Italia piegata dalla tragedia pandemica. Nel calendario delle riaperture registriamo tuttavia delle perplessita’ sul ritorno alle attivita’ di piscine, delle palestre e degli impianti sportivi al coperto solo dal mese di giugno. Numerosi studi scientifici confermano che le piscine sono luoghi sicuri e che i parametri applicati nei protocolli garantiscono misure piu’ che sufficienti per scongiurare il contagio”. Lo afferma Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del ‘cantiere cultura e sport di Italia Viva.

“Pensiamo che l’esecutivo debba rivedere questa decisione ed aprire gia’ dai primi di maggio per non escludere totalmente queste attivita’ dalle importanti funzioni sociali che svolgono e soprattutto per non far morire le di centinaia di societa’ sportive dilettantistiche e societa” di gestione che operano per la salute dei cittadini e la salvaguardia degli impianti. Non possiamo perdere altro tempo. Nei mesi estivi calano le iscrizioni nelle palestre e anche solo un mese di iscrizioni darebbe a tutti gli operatori di un’enorme boccata di ossigeno”, conclude.