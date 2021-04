Covid a Parete, Pellegrino convoca il COC: pronte ulteriore restrizioni

“In considerazione dell’aumento esponenziale dei contagi nell’ambito delle attività essenziali e il suo propagarsi nelle famiglie anche tra i concittadini più piccoli ho convocato per domani il COC (Centro Operativo Comunale) per valutare provvedimenti più restrittivi finalizzati al contenimento dei contagi. Nel frattempo invito la popolazione a non uscire di casa se non per questione di prima necessità. Vi esorto ad evitare visite a persone non conviventi e uscite non necessarie”. Lo annuncia il sindaco Pellegrino.