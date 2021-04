Covid, donate 1600 mascherine chirurgiche agli enti istituzionali e caritatevoli sul territorio aversano

Non si ferma, da parte dei volontari de La Politica che Serve Giovani, la volontà di manifestare ancora una volta vicinanza al personale impegnato nell’attività di contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali.

Ieri hanno donato 1600 mascherine chirurgiche agli enti caritatevoli sul territorio. Stavolta il nostro ringraziamento va alla Graphic Nappa, specializzata nel settore della stampa commerciale, pubblicitaria e aziendale, nonché nella produzione di mascherine FFP2, che ha reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.

“In questo periodo di pandemia spesso abbiamo fatto donazioni di DPI a vari enti – dichiara Generoso Nappa -. Una azienda come la nostra è espressione del territorio e come tale deve essere vicina ai propri concittadini soprattutto a quelli che soffrono. Ringrazio questi giovani aversani che tanto si danno da fare per la comunità”.

Anche Don Carmine Schiavone, Direttore della Caritas Diocesana di Aversa, si è espresso al riguardo e ha affermato: “La Caritas diocesana di Aversa ringrazia di cuore la Tipografia Grafica Nappa e i Giovani della Politica che serve per aver avuto attenzione alle fasce deboli attraverso il dono delle mascherine. In questo tempo così difficile e delicato, soprattutto per i più fragili, apprezziamo tantissimo questo gesto di vicinanza e fraternità”.

Le mascherine sono state donate all’associazione Caritas di Aversa, al Cottolengo di Trentola Ducenta, alla comunità Capodarco, all’associazione Caritas di Aversa, al Sagliano, alla Comunità di Sant’Egidio, al Comando della Guardia Di Finanza di Aversa, al Comando di Polizia Municipale di Aversa, al Commissariato di Polizia di Stato di Aversa.