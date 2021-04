Covid a Cesa, stop alla presenza: per le scuole torna la dad

“Al termine della riunione del Centro Operativo Comunale, a breve sarà pubblicata una ordinanza sindacale che prevede: sospensione della attività didattica in presenza delle scuole dell’Istituto Comprensivo da domani fino all’8 maggio; revoca della ordinanza sindacale numero 10”. E’ l’annuncio fatto dal sindaco Guida al termine del Centro Operativo Comunale.

“Per le scuole, la situazione resta complessa, poiché vi sono diversi docenti ed alunni, positivi, in isolamento o in attesa di tampone. Utilizzando il criterio della prevenzione e della cautela abbiamo deciso di sospendere la didattica in presenza e di consentire quella a distanza per i tre istituti, quindi scuola media, elementare e materna. Tenuto conto dell’andamento della curva dei contagi, del fatto che la Campania è “zona gialla”, del decreto c.d. “Riaperture” si è deciso di revocare l’ordinanza che imponeva la chiusura dei bar e del cimitero nel fine settimana. Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di controllare e reprimere gli assembramenti. Raccomandiamo, come sempre, cautela”.