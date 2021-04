Covid a Cesa, la media ‘Bagno’ in dad per tutta la settimana

“A seguito di contatti verbali, avvenuti nelle ultime ore, con la dirigenza della Scuola Media “Bagno”, in particolare col vice preside prof. Nicola De Michele, tenuto conto dell’alto numero di docenti in isolamento fiduciario, delle classi in isolamento, da domani 26 aprile fino al 30 aprile, sarà attivata la Didattica a Distanza per gli alunni di questa scuola. Questo, al momento, appare l’unico modo per consentire agli alunni di proseguire le lezioni. Seguirà domani la relativa ordinanza sindacale”. Lo fanno sapere il sindaco Guida e l’assessore Villano.