Covid a Cesa, ‘Asl allarmata per i dati locali del contagio’

“Ho convocato per domani alle ore 12.00 una riunione del Centro Operativo Comunale (CoC). Abbiamo invitato alla riunione le forze dell’ordine, quindi Maresciallo della locale Stazione dei Carabinieri e Comando Vigili Urbani, ed i rappresentanti delle istituzioni scolastiche. Scopo dell’incontro è l’analisi dei dati sui contagi locali e le misure da adottare. Questa mattina ho ricevuto una cortese ma allarmata telefonata dalla Direzione Sanitaria dell’Asl Caserta. La situazione locale, il numero dei contagi, la crescita che vi è stata, desta preoccupazione anche presso gli uffici che, per mestiere, si occupano di questo”. Così il sindaco di Cesa, Enzo Guida.

“L’invito che mi è stato rivolto è quello di monitorare la situazione e di adottare i provvedimenti necessari. Segnale, questo, abbastanza evidente che la situazione locale è per certi aspetti preoccupante. Domani valuteremo con serenità e responsabilità i numeri. Dinanzi all’aumento esponenziale dei contagi, con il virus che colpisce di più bambini e giovani, chi ha compiti istituzionali deve decidere, con l’intento di tutelare “il diritto alla salute”. Abbiamo ascoltato, compreso, analizzato i rilievi fatti pervenire dalle categorie di commercianti, ma la situazione impone scelte ponderate. Non siamo alla ricerca di “consensi facili” ne bisognerebbe “soffiare sul disagio”, ma provare a comprendere la difficoltà del momento, anche nel contemperare interessi diversi. Invece si assiste, da più parti, alla propaganda politica, all’attacco facile, talvolta sconclusionato, senza alcuna logica se non quella della critica a prescindere. Da parte nostra continueremo a decidere senza farci distogliere da quelle che sono le priorità, ascoltando tutti e soprattutto mantenendo gli impegni assunti. Come abbiamo, fatto, ad esempio con i commercianti. Abbiamo adottato una delibera di giunta, con la quale esentiamo dal pagamento della Tassa per l’occupazione del suolo pubblico, dal primo gennaio sino al 31 dicembre, tutte quelle attività colpite dal Covid”.