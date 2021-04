Covid a Cesa, 5S: “Dall’Amministrazione Guida, una incapacità totale”

“Ennesima ordinanza. Leggiamo più volte, increduli, la comunicazione apparsa da qualche ora sulla pagina social del comune di Cesa e comprendiamo la difficoltà del momento per chi non sa che fare e né da dove iniziare. L’ordinanza emessa dispone la chiusura delle scuole in un particolare momento ma evidenzia quello che segnaliamo da tempo un’assenza completa ed una incapacità di intervento totale. Solo spot!”. Così il Meetup 5 Stelle Cesa.

“Sarebbe stato più opportuno pubblicare i dati dei contagi, e con tutte le istituzioni capire dove e come si sono contagiati. Inoltre, sarebbe stato opportuno attivare ed intensificare, per tempo, i controlli anche con il coinvolgimento di associazioni e cittadinanza, il tutto con un dialogo franco con la comunità senza personalismi ma improntato alla collaborazione. Onestamente, non pensiamo che la scuola sia un luogo di contagio e la sua chiusura è una bocciatura per tutti. Nello specifico, condanniamo, senza appello, le continue ordinanze, la poca trasparenza, attenzione e mancanza di dialogo tra istituzioni e cittadini. È contradditorio, aprire le attività e chiudere le scuole. Così facendo si sta disorientando una intera comunità senza tenere conto del già difficile momento. È necessario cambiare passo”.