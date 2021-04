Covid, Buompane: “Dare risposte celeri a famiglie e imprese”

“E’ comprensibile la sofferenza che c’e’ nel Paese. Occorre un cambio di passo per famiglie e imprese. Le piazze di questi giorni, al netto dei violenti e facinorosi infiltrati da condannare, vanno ascoltate. E su questo che si stanno concentrando tutti i nostri sforzi. Avevamo gia’ rilevato e segnalato che le risorse del decreto Sostegni potevano essere senz’altro un buon inizio, ma non sufficienti ad arginare il danno economico conseguente alle chiusure imposte per via dei preoccupanti dati epidemiologici. In questo mese di aprile, nell’ambito della discussione sul prossimo ‘Documento di Economia e Finanza’, ci sara’ lo spazio per mettere in campo ulteriori risorse, interventi e strumenti per far ripartire il sistema produttivo italiano”. Lo dichiara Giuseppe Buompane, deputato del Movimento 5 Stelle.

“Ci troviamo di fronte a imprenditori, ristoratori, commercianti e ambulanti che stanno pagando uno scotto altissimo a causa del Covid. Il governo dovra’ dare risposte celeri e concrete, come intervenire sul debito fiscale delle imprese, favorire ulteriormente l’accesso al credito, nonche’ dare un supporto per abbattere i costi fissi – conclude Buompane – che in questo lunghissimo periodo di chiusure le aziende stanno accumulando. Vale il futuro del nostro Paese e dei nostri figli”.