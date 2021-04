Covid ad Aversa. Sospensione didattica in presenza, contagi, campagna vaccinale: il punto del sindaco Golia

“Sentita l’Asl ho firmato l’ordinanza di sospensione della didattica in presenza fino al 28 aprile, limitatamente alla scuola dell’infanzia del III circolo, plesso Borgo. Un provvedimento necessario dopo che è stata riscontrata una positività e sono stati ricostruiti i contatti. Un provvedimento a scopo cautelativo e straordinario. Oggi il bollettino dell’Asl ci dice che in città ci sono 327 casi attivi. Il dato è sotto le soglie di alert regionale”. Lo dichiara il sindaco Golia.

“La campagna vaccinale al Moscati prosegue e dagli ultimi dati in mio possesso siamo a 14452 tra prima e seconda dose somministrata a nostri concittadini. Dobbiamo fare presto e vaccinare tutta la comunità. A tal proposito ribadisco la piena disponibilità del Comune a supportare un secondo hub vaccinale in modo da ridurre le attese al Moscati, dove il personale, che ringrazio, sta comunque facendo un lavoro egregio. Voglio anche ringraziare i tanti Aversani che in 48 ore hanno risposto alla nuova chiamata di “Aversa si aiuta” per rinforzare il gruppo di volontari che affiancheranno i gruppi di protezione civile, Nes e Croce Rossa. Siamo già oltre quota 50 e presto vedrete questi ragazzi in azione. Il mio ringraziamento, siamo una grande comunità. È stato anche il giorno in cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato una serie di passaggi importanti in vista della ripresa di tante attività, chiuse da tempo. Lunedì la Campania potrebbe tornare in zona in arancione. Attendiamo però di leggere i provvedimenti ufficiali prima di fare ulteriori valutazioni. Resistiamo ancora. Forza Aversa, insieme stiamo lottando ed insieme ne usciremo”.