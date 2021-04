Covid ad Aversa, Comune pronto ad organizzare una giornata straordinaria di vaccinazioni

“Purtroppo oggi registriamo un altro decesso per Covid di un nostro concittadino. La mia vicinanza in questo momento e il cordoglio agli amici Vincenzo, Fabio e Umberto Motti ai quali il Covid ha strappato via il papà Enrico”. Lo dichiara il sindaco Alfonso Golia.

“Dopo l’incontro avuto nella giornata di ieri con i medici di medicina generale, oggi abbiamo continuato a lavorare per dar vita ad una giornata straordinaria di vaccinazioni nella giornata di lunedì. Molto dipenderà dall’effettiva disponibilità delle dosi ma c’è la consapevolezza che bisogna fare ogni sforzo possibile per velocizzare i tempi di somministrazione dei vaccini, soprattutto per i pazienti fragili. Spero di potervi dare notizie dettagliate e precise già nella mattinata di domani”.

“Oggi ho firmato un ordinanza che contiene misure di rafforzamento della zona rossa con l’obiettivo di limitare gli assembramenti, soprattutto nei giorni di festa, sul modello di quanto già fatto durante il periodo natalizio. Nello specifico ecco le limitazioni:

“Come sicuramente saprete dalla settimana prossima la Campania tornerà in zona arancione con un allentamento delle misure restrittive disposte dal governo. Viviamo anche quest’anno, purtroppo, una settimana santa particolare. Questa volta però si intravede la luce in fondo al tunnel. Ancora qualche sacrificio che unitamente alle vaccinazioni ci condurranno alla agognata libertà dal virus”.