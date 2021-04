Covid ad Aversa. Contagi, vaccinazioni, scuole ed economia locale: il punto del sindaco Golia

“Nella nostra città ci sono 328 casi attualmente positivi. Nella giornata di oggi l’Asl ha comunicato 12 positività e 11 guarigioni. Negli ultimi giorni si registra un dato importante la percentuali di tamponi positivi rispetto al totale analizzati è scesa sotto il 10%. Prosegue sempre più spedita la campagna di vaccinazione. Siamo al 23% della popolazione residente con 16.359 somministrazioni, di cui 11969 prime dosi. Nella giornata di ieri, 20 aprile, il centro vaccinale del Moscati ha fatto registrare 670 vaccinazioni, dato più alto dall’inizio della campagna. Rinnovo un ringraziamento a tutti gli operatori che lavorano notte e giorno e ai volontari che stanno supportando le attività del personale sanitario per velocizzare le operazioni e regolarizzare l’afflusso. A tutti loro il mio ringraziamento speciale. Aversa ha un grande cuore”. Così il sindaco Golia.

“Stamattina, insieme al dottore Tirozzi dell’Uopc, che ringrazio, ho tenuto un incontro telematico con i dirigenti delle scuole di competenza comunale. Abbiamo fatto il punto della situazione per rendere sempre più efficienti le comunicazioni tra scuole, comune e Asl per poter intervenire subito e in modo più efficiente qualora dovesse essere necessario. Attendiamo le nuove regole e di conoscere l’eventuale cambio di colore che ci attende la prossima settimana che dovrebbe permettere a molte attività di riprendere. Noi siamo già al lavoro per una ripresa del commercio. Non possiamo più tornare indietro, ora più che mai dobbiamo impiegare tutte le nostre energie per una ripartenza in tutta sicurezza. Noi come sempre faremo la nostra parte. A tutti voi il mio appello a far si che le nostre attività non chiudano nuovamente a causa di comportamenti irresponsabili. Ora più che mai dobbiamo essere uniti. Come ho sempre detto le disposizioni di domani dipendono dai comportamenti di oggi di ognuno di noi”.